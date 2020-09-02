Фигуристка Бойкова: на вступительном экзамене писала эссе о своём тренере Москвиной

Российская фигуристка Александра Бойкова рассказала, как поступала в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Спортсменка поступила на факультет журналистики. Там же будет учиться олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

«В начале прошлого года, когда я решала, какие предметы ЕГЭ буду сдавать, мои родители советовали, чтобы кроме литературы я на всякий случай выбрала биологию и подала документы в университет физической культуры им. Лесгафта. Тогда я сказала, что не хочу работать тренером и связывать свою жизнь исключительно со спортом.

Я уверена, что человек должен быть развит всесторонне. Именно это меня привлекает в журналистике. Суть профессии – доносить информацию. Настоящий профессионал вовлечён в современное интернет-пространство, знает всё, что происходит в мире, и, что немаловажно, умеет грамотно рассказать об увиденном, услышанном. Мне это очень нравится. К счастью, мама и папа поддержали мой выбор.

Буквально до восьмого класса я посвящала очень мало времени чтению. Потом поняла, что без хорошего балла по литературе не смогу поступить на журфак. Постепенно русская классика стала моим увлечением. У меня даже был собственный блог, посвящённый 200-томной серии книг из всемирной библиотеки.

Уже известны результаты: по литературе я набрала 87 баллов, по русскому – 89, а за творческие испытания – максимальные 200 баллов. Лично я испытываю чувство гордости. Как мне кажется, была проведена хорошая работа, и мои оценки это подтверждают.

Кстати, на вступительном экзамене я писала эссе о своём тренере Тамаре Москвиной. Было немного волнительно, потому что разрешения у Тамары Николаевны я не спрашивала, но посчитала, что так будет правильно», — цитирует Бойкову пресс-служба вуза.