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В новом юмористическом видео сына Плющенко назвали «сладким пирожком»

В новом юмористическом видео сына Плющенко назвали «сладким пирожком»
Фигурное катание / Гран-при 0

Александр, сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Гном Гномыч, как называют мальчика, выложил юмористический ролик.

В нём происходит диалог.

«Молодой человек, а ваши родители случайно не кондитеры?» — спрашивает голос за кадром.

В ответ мальчик отрицательно качает головой.

«А почему тогда вы такой сладкий пирожок?» — вновь спрашивает собеседник, ласково потрёпывая Гном Гномыча за щёку.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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