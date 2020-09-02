В новом юмористическом видео сына Плющенко назвали «сладким пирожком»

Александр, сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Гном Гномыч, как называют мальчика, выложил юмористический ролик.
В нём происходит диалог.
«Молодой человек, а ваши родители случайно не кондитеры?» — спрашивает голос за кадром.
В ответ мальчик отрицательно качает головой.
«А почему тогда вы такой сладкий пирожок?» — вновь спрашивает собеседник, ласково потрёпывая Гном Гномыча за щёку.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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