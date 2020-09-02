Валентина Маркеи объявила о завершении карьеры

Итальянская фигуристка Валентина Маркеи сообщила о завершении профессиональных выступлений. Об этом 34-летняя спортсменка написала на своей странице в «Инстаграме».



«Знала, что этот момент непременно настанет, но последние несколько месяцев всячески пыталась его оттянуть. Возможно, какая-то часть меня не хотела уходить из спорта.



Уже два года не выступаю на профессиональном уровне, но мысли о возвращении никогда не покидали. К сожалению, пандемия коронавируса лишила меня последней надежды. Моя карьера официально завершена», — написала Валентина.



До 2014 года Маркеи выступала в одиночном катании, однако существенных успехов на международном уровне не добилась. В сезоне-2014/2015 Валентина встала в пару с Ондржеем Готареком и в паре с ним с ходу стала чемпионкой Италии.