Алексей Ягудин вставил себя в видео песни Софии Ротару

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин опубликовал забавное видео на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен выложил ролик с известной песней знаменитой певицы Софии Ротару под названием «Только этого мало», заменив лицо певицы своим.
«Вот и лето прошло… А ещё и 3️ сентября», — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.
«Алексей, да, образ совпал», — написала в комментариях одна из подписчиц.
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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