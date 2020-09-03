11-летняя ученица Плющенко исполнила каскад из двух тройных прыжков. Видео

На странице тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в «Инстаграме» появилось видео с тренировки 11-летней Софии Титовой. Под руководством Плющенко спортсменка исполнила каскад из двух тройных прыжков: тройной флип — тройной риттбергер.

«Отработка прыжков с тренером Евгением Плющенко. София Титова, тройной флип — тройной риттбергер», — говорится в сообщении.

37-летний Плющенко — олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), чемпион мира (2001, 2003, 2004), чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), заслуженный мастер спорта.

Ранее семилетний сын Плющенко Александр показал первую школьную грамоту.