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11-летняя ученица Плющенко исполнила каскад из двух тройных прыжков. Видео

11-летняя ученица Плющенко исполнила каскад из двух тройных прыжков. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

На странице тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в «Инстаграме» появилось видео с тренировки 11-летней Софии Титовой. Под руководством Плющенко спортсменка исполнила каскад из двух тройных прыжков: тройной флип — тройной риттбергер.

«Отработка прыжков с тренером Евгением Плющенко. София Титова, тройной флип — тройной риттбергер», — говорится в сообщении.

37-летний Плющенко — олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), чемпион мира (2001, 2003, 2004), чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), заслуженный мастер спорта.

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Новости. Фигурное катание
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