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Елизавета Туктамышева показала фото с ярким макияжем и декольте

Елизавета Туктамышева показала фото с ярким макияжем и декольте
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма» опубликовала новую фотографию. На снимке спортсменка, применившая яркий макияж, одета в блузку с декольте.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона 2014-2015 годов и бронзовый призёр 2018-2019 годов, чемпионка России 2013 года, чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр (2012), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2011 года, серебряный призёр финала Гран-при 2010 года среди юниоров.

Елизавета Туктамышева призналась, что обращалась за помощью к психологу
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