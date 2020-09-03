Елизавета Туктамышева показала фото с ярким макияжем и декольте

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма» опубликовала новую фотографию. На снимке спортсменка, применившая яркий макияж, одета в блузку с декольте.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона 2014-2015 годов и бронзовый призёр 2018-2019 годов, чемпионка России 2013 года, чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр (2012), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2011 года, серебряный призёр финала Гран-при 2010 года среди юниоров.