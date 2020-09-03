Сотникова: я бы не согласилась на контракт, тренер и спортсменка должны доверять друг друг

Российская фигуристка Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном введении контрактов в фигурном катании. Инициатива введения контрактов появилась после того, как Алёна Косторная и Александра Трусова перешли из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Думаю, что на предсезонных прокатах сборной России на девчонок будет оказано большое давление, так как все мы долгое время сидели дома.

Контракты в фигурном катании? Тренер и спортсменка должны доверять друг другу. Я бы во время своей карьеры не согласилась на такое.

Кто ещё может прийти к Плющенко? Не знаю. Мне кажется, что у Евгения собрано очень много талантливых фигуристок», — цитирует Сотникову «Матч ТВ».

24-летняя Сотникова — чемпионка ОИ-2014, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.