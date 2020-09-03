Олимпийская чемпионка Ильиных дебютировала в качестве тренера академии Плющенко

Российская фигуристка Елена Ильиных, ставшая чемпионкой Олимпийских игр 2014 года в командных соревнованиях, дебютировала в качестве тренера академии Евгения Плющенко.

Ильиных вывела на лёд фигуристок Софью Муравьёву и Веронику Жилину на первенстве Москвы среди юниоров. Соревнования проходят в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Ильиных присоединилась к академии Плющенко летом 2020 года.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.