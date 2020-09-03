«Никогда не переставай учиться». Медведева вновь играет на укулеле

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева опубликовала на своей странице «Инстаграма» фото, на котором она сидит на полу — в её руках музыкальный инструмент укулеле.



«Никогда не переставай учиться», — подписала она снимок.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).



Ранее Медведева рассказала, как относится к слухам о переходе в тренерскую академию Евгения Плющенко.