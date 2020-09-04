«Хорошо, что не первый». Плющенко стал пятым в рейтинге упоминаний в СМИ в августе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко занял пятое место в рейтинге упоминаний в российских СМИ персон культуры, искусства и шоу-бизнеса за август 2020 года. Зафиксировано 1489 упоминаний о нём. Список составлен «Петербургской политикой» и экспертной сетью «Давыдов.Индекс».

Первое место в списке занял актёр Михаил Ефремов, который в июне стал виновником смертельного ДТП, — 12 468 упоминаний. Помимо него выше Плющенко в списке оказались певица Алла Пугачёва, актёр Николай Губенко и блогер Ольга Бузова.

«Тот случай, что хорошо, что не первое место», — отреагировал Плющенко в своём «инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/plushenkoofficial/?hl=ru

37-летний Плющенко — олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), чемпион мира (2001, 2003, 2004), чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), заслуженный мастер спорта.