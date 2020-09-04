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Японский журнал: Алина Загитова просто преобразилась. Как это возможно?!

Японский журнал: Алина Загитова просто преобразилась. Как это возможно?!
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Японский журнал Forza Style, пишущий о моде, дал характеристику олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании россиянке Алине Загитовой.

«С зимней Олимпиады в Пхёнчхане минуло немного лет, но внешне Загитова просто преобразилась. Как это возможно?!

В ней течёт татарская кровь. Загитова любит Японию, японскую кухню и мечтает однажды открыть свой японский ресторан. Приятно видеть такую заинтересованность в нашей стране.⁣⁣

Загитова также прославилась тем, что именно ей презентовали в качестве подарка собаку породы акита-ину по кличке Масару. На летнем фото с собакой улыбка Алины выглядит очень освежающе, и синий небосклон это только подчёркивает.

Три года прошло после золота Пхёнчхана, когда Загитовой было всего 15. Сейчас она повзрослела и стала милее», — отмечается в статье на сайте издания.

Фото: https://www.instagram.com/teamzagitova/

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