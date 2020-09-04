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«Милахи!» Подписчики оценили утреннее фото Евгении Медведевой с собакой

«Милахи!» Подписчики оценили утреннее фото Евгении Медведевой с собакой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото со своей собакой по кличке Джерри. Снимок сделан утром.

«Пост с собакой», — подписала фото спортсменка.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Фоточка — а на ней две красоточки! Милахи».
«Доброе утро, красотки».
«Милота, такие вы уютные».

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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