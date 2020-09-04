Ягудин попытался исполнить фрагменты из показательных номеров Мамун и Кудрявцевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин начал подготовку к шоу «Ледниковый период», ведущим которого он является. На тренировке в зале Ягудин попытался исполнить упражнения с большим мячом, детскими гантелями и обручем.
«Сходил в зал, скоро ведь старт «Ледникового периода» на Первом канале, нужно быть в форме. Исполнил фрагмент из показательных номеров Маргариты Мамун и Яны Кудрявцевой. Получилось???» — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
Предполагается, что соведущей Ягудина станет олимпийская чемпионка Алина Загитова. Среди участников Надежда Михалкова и Максим Маринин, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Елена Ильиных и Влад Топалов, Ольга Бузова, Владимир Маркони, Ирина Пегова, Ольга Кузьмина и другие. Состав судейской бригады по традиции будет возглавлять известный тренер и комментатор Татьяна Тарасова.
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