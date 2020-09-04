Ученица Этери Тутберидзе победила бывшую одногруппницу на первом турнире сезона

Российская фигуристка Софья Акатьева стала победительницей первенства Москвы среди юниоров. 13-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала по сумме двух программ 210,21 балла. Акатьева опередила бывшую одногруппницу, 12-летнюю Веронику Жилину, выступающую с нового сезона за академию Евгения Плющенко. Бронза досталась Елизавете Берестовской из ЦСКА.

В ходе выступления Акатьева, хотя и не без ошибок, приземлила четверной тулуп и тройной аксель. Ранее таким достижением могла похвастаться только 14-летняя американка Алиса Лью. Россиянка Елизавета Туктамышева и японка Рика Кихира заявляли аналогичный контент, но не справились с ним.

Первенство Москвы стало первым стартом для российских фигуристов в сезоне-2020/2021.

Первенство Москвы. Юниорки

1. Софья Акатьева – 210,21

2. Вероника Жилина – 196,92

3. Елизавета Берестовская – 195,52

4. Софья Муравьёва – 186,81

5. Мария Захарова – 184,35

6. Наталья Лагутова – 165,59.