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Ученица Этери Тутберидзе победила бывшую одногруппницу на первом турнире сезона

Ученица Этери Тутберидзе победила бывшую одногруппницу на первом турнире сезона
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Софья Акатьева стала победительницей первенства Москвы среди юниоров. 13-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала по сумме двух программ 210,21 балла. Акатьева опередила бывшую одногруппницу, 12-летнюю Веронику Жилину, выступающую с нового сезона за академию Евгения Плющенко. Бронза досталась Елизавете Берестовской из ЦСКА.

В ходе выступления Акатьева, хотя и не без ошибок, приземлила четверной тулуп и тройной аксель. Ранее таким достижением могла похвастаться только 14-летняя американка Алиса Лью. Россиянка Елизавета Туктамышева и японка Рика Кихира заявляли аналогичный контент, но не справились с ним.

Первенство Москвы стало первым стартом для российских фигуристов в сезоне-2020/2021.

Первенство Москвы. Юниорки

1. Софья Акатьева – 210,21
2. Вероника Жилина – 196,92
3. Елизавета Берестовская – 195,52
4. Софья Муравьёва – 186,81
5. Мария Захарова – 184,35
6. Наталья Лагутова – 165,59.

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