Евгения Тарасова: в США меня поразили продукты

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в команде, двукратная чемпионка Европы российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в парном катании с Владимиром Морозовым, рассказала, как обустроилась во Флориде (США), где второй год тренируется под руководством Марины Зуевой.
«У каждого фигуриста здесь свои апартаменты, дом расположен через дорогу от катка. В целом тепло и спокойно, в выходные часто ездим на пляж. В нашем городке много русских эмигрантов — тот же Илья Ткаченко, член команды Зуевой, и его жена. Мы приехали в Америку, но остались в родной атмосфере. Сейчас стараемся никуда особо не ходить, кроме тренировок, потому что США — в зоне риска по коронавирусу.
Есть ли в Америке то, чего нет в России? Непривычно было, что во Флориде круглый год лето. А в обывательском плане поразили продукты. Помню, уезжая в марте на несостоявшийся чемпионат мира, оставила в холодильнике сливки и лук. Потом мы застряли на карантине, проводили сборы и лишь спустя четыре месяца вернулись во Флориду. Открыла холодильник, и что? Сливки и лук выглядели так, будто только что из магазина», — приводит слова Тарасовой сайт «Матч ТВ».
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