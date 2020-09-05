Жилина: Трусова и Косторная дают мне советы. Я со всеми одинаково хорошо общаюсь

Фигуристка Вероника Жилина прокомментировала итоги юниорского первенства Москвы, где она заняла второе место, и рассказала об отношениях с Александрой Трусовой и Алёной Косторной, вместе с которыми занимается в академии Плющенко.



«В целом довольна прокатом произвольной программы. Прыжки все получились, можно было лучше выполнить вращения, дорожки. Буду стараться. Короткой программой не очень довольна, у меня не получился каскад тройной флип — тройной тулуп. Но довольна, что заняла второе место, сделала всё что могла.



Что касается Трусовой и Косторной, девочки дают мне советы. Я со всеми одинаково хорошо общаюсь», — цитирует Жилину ТАСС.

Победительницей юниорского первенства Москвы стала Софья Акатьева, третьей стала Елизавета Берестовская.