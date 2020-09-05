Соловьёв — о шансах на возобновление карьеры с Ильиных: наше время закончилось

Олимпийский чемпион в команде российский фигурист Дмитрий Соловьёв, выступавший в танцевальном дуэте с Екатериной Бобровой, рассказал, что вряд ли вернётся в спорт, хотя, в отличие от партнёрши, и не объявлял о завершении карьеры. Соловьёв хотел возобновить выступления с Еленой Ильиных, но фигуристка забеременела от любимого человека — танцовщика Сергей Полунина, а после рождения ребёнка её планы изменились.

«О возвращении в спорт как таковом мы с Леной не говорили. Хотели просто попробовать выйти на лёд, поделать какие-то элементы и посмотреть, что из этого получится. Но почти сразу стали возникать вопросы: с кем оставлять сына, как ездить на сборы, на соревнования, и совмещать всё это с воспитанием малыша? Мама у Лены работает, бабушке сидеть с ребёнком уже тяжело, Серёжа постоянно в разъездах. И оказалось, что организовать серьёзный тренировочный процесс фактически нереально.

Продолжал ли надеяться, что Елена согласится? Да нет. Скорее, мы оба в некотором смысле обманывали себя. Ощущениями продолжали оставаться в спорте, а мозгами понимали, что, наверное, наше время уже закончилось и пора идти дальше. Тем более что открывается много других возможностей, других дверей. Вот как сейчас, например, в жизни возник «Ледниковый период», — приводит слова Соловьёва RT.