Туктамышева: начну восстанавливать четверные прыжки, когда буду в хорошей форме

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, что в дальнейшем намерена восстановить четверные прыжки.

«Чувствую, что могу разучить четверной сальхов, но пока не удаётся довести это до конца. Психологически мне будет легче продолжить его тренировать. Помимо этого буду работать над четверным тулупом, но пока мы решили сфокусироваться на двух тройных акселях и других элементах программы. Начну восстанавливать четверные прыжки, когда буду в хорошей форме. Важно, чтобы тело было к этому готово. Когда знаю, что физически не готова к выполнению элемента, становится очень сложно», — приводит слова Елизаветы Туктамышевой Golden Skate.