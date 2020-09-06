«Достали уже, в порядке я!» Сын Плющенко ответил подписчикам

Александр, сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, обратился к подписчикам.
«Ну что сказать, получили что заслужили! Саня читает свою страницу и решил ответить «добрым» людям!» — говорится в сообщении на странице Яны Рудковской во «ВКонтакте».
«Да достали уже! Саня в порядке, в порядосе я! И подмигивать вам не буду», — сказал Саша, продемонстрировав футболку с надписью «Я/Мы Гном Гномыч».
Посмотреть видео можно на странице Яны Рудковской во "ВКонтакте".
37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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