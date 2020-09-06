Гончаренко: у Акатьевой есть всё, чтобы стать звездой. Потенциал не ниже, чем у Косторной

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о 13-летней Софье Акатьевой, которая стала победительницей первенства Москвы по фигурному катанию.
«Акатьева и в прошлом году мне нравилась, а в этом подросла, это видно. Программы ей подходят. Алёну Косторную всё время отмечали как сбалансированную фигуристку, а теперь можем оценивать и Софью Акатьеву, и её не меньший потенциал. Он реально ни в коем случае не ниже, чем у Косторной. У человека есть всё, чтобы быть яркой звездой в фигурном катании.
Акатьева была вне конкуренции на этом турнире. Есть она и есть все остальные. Это мое мнение. Налицо качественная работа и спортсменки, и тренерского штаба. Все было сделано со вкусом, несмотря на недочеты на сложных элементах. При этом она очень умело и даже как-то легко спасла четверной в произвольной. Видно, что человек выполняет работу на льду уверенно и спокойно», — приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».
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