«Они же такие классные!» Татьяна Навка с дочерью пообщались с животными

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, выступавшая в танцах на льду вместе с Романом Костомаровым, рассказала, что вместе с шестилетней дочерью Надеждой Песковой побывала в природном парке, где пообщалась с молодыми животными: поросятами, ежами, кроликами и лошадьми.

«Важно! При общении с нами ни одно животное не пострадало! Всех покормили, погладили, поблагодарили и не очень хотели с ними расставаться! Они же такие классные! Общение с животными делает этот мир добрее!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».

Дочери Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежде 21 августа исполнилось 6 лет.