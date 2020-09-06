«Пришли. Увидели. Не купили». Медведева и Костов прогулялись по московским магазинам

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прогулялась по московским магазинам со своим давним другом певцом Кристианом Костовым.

«Пришли. Увидели. Не купили», — подписала Медведева фото, размещённое на её странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Медведева и Костов ровесники, обоим по 20 лет. В 2017 году Кристиан занял второе место на конкурсе «Евровидение» в Киеве, где представлял Болгарию с песней Beautiful Mess. Медведева поставила под эту композицию показательный номер. Познакомились молодые люди на ток-шоу, посвящённом «Евровидению».

В настоящее время из-за сложностей со въездом в Канаду, где с 2018 года тренируется Медведева, фигуристка занимается в ЦСКА у Елены Буяновой.