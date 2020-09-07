Алине Загитовой подарили «Гарри Поттера» на английском. На фото у неё тейп на ноге

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова получила в подарок от болельщиков книгу на английском языке «Гарри Поттер и философский камень», написанную Джоан Роулинг. Соответствующие фото и видео появились в «инстаграме» команды фигуристки.

На фото можно заметить, что правая нога Загитовой затейпирована в районе лодыжки.

«Новая фотография Алины Загитовой. «Немного магии из Хогвартса». Доставили подарки прямиком из Англии», — отмечается в подписи к посту.

Посмотреть фото и видео можно в «инстаграме» teamzagitova.

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.