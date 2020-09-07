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Тренер Мишин: надо быть Черчесовым, чтобы одерживать победы с этой сборной России

Тренер Мишин: надо быть Черчесовым, чтобы одерживать победы с этой сборной России
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на победу сборной России по футболу в матче группового турнира Лиги наций. Вчера, 6 сентября, подопечные Станислава Черчесова на выезде обыграли сборную Венгрии со счётом 3:2.

«Тренер Станислав Черчесов мне импонирует. Он не боится неудач. Они не сводят его с пути. Это очень важно. Плюс он не смотрит на других тренеров. Если бы он копировал Гвардиолу или Клоппа, то не был бы Черчесовым.

Можно быть гениальным футбольным тренером, но надо быть Черчесовым, чтобы одерживать победы с этой сборной России. В фигурном катании тоже много классных тренеров, но если бы я их копировал, то не был бы тем Мишиным, которого вы знаете», — приводит слова Мишина Sportbox.

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