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Татьяна Навка — о лете: мы каждый год ждём какого-то чуда

Татьяна Навка — о лете: мы каждый год ждём какого-то чуда
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась размышлениями о лете.

«Надежды. Настроение. И Лето. Уже с детства лето у нас ассоциируется с чем-то весёлым, свободным, красивым, тёплым, приятным, мы каждый год ждём какого-то чуда, будь то каникулы или отпуск. Время лёгкости, беззаботности, отдыха, подзарядки «солнечных» батареек и просто радости. Кажется, что мы сбрасываем вместе со слоями одежды и внутренние оковы, зажатость, груз серых будней и стремимся к яркому и прекрасному! И так хочется, чтобы оно длилось как можно дольше! Если не на календаре, то хотя бы на улице, в жизни и душе! Согласны?» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».

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