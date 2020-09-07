Тарасова: ещё в прошлом году сказала, что больше Загитова не выйдет на соревнования

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила мнение, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова больше не будет участвовать в соревнованиях.

Ранее стало известно, что Загитова будет соведущей Алексея Ягудина в телевизионном шоу «Ледниковый период».

«Надо спросить её тренера и её саму, какие у них планы, а уж точно не меня. Потому что я свою точку зрения высказала в прошлом году. Когда она заявила, что делает приостановку, я сказала, что больше она не выйдет на соревнования никогда. И по сей день мне так кажется», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Загитова возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу и стало поводом для разговоров о завершении карьеры Загитовой.