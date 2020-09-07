«Когда, если не сейчас». Бестемьянова поддержала решение Загитовой вести телешоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова, выступавшая в танцах на льду, поддержала решение Алины Загитовой стать соведущей Алексея Ягудина в телевизионном шоу «Ледниковый период».
«Как мы помним, Медведева вела телевизионный проект, а потом выступала. Очень правильно, что Алина пробует себя в разных вещах. Когда, если не сейчас. Тот факт, что она раз в неделю будет вести «Ледниковый период», никак не будет мешать тренировкам. Привлечение болельщиков к просмотру? Наверное, смысл в этом», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Загитова возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу и стало поводом для разговоров о завершении карьеры Загитовой.
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