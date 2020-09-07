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Ягудин: Загитова вправе сама выбирать, в каких проектах ей участвовать

Ягудин: Загитова вправе сама выбирать, в каких проектах ей участвовать
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Постоянный ведущий телевизионного шоу «Ледниковый период» олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что не интересуется у своей новой партнёрши по проекту Алины Загитовой планами на дальнейшее продолжение карьеры фигуристки.

«Мне вот абсолютно всё равно, какое решение примет Алина. Знаю, что половина её фанатов была недовольна тем, что она будет участвовать в проекте. Кто-то злится, кто-то по-другому реагирует, но это её жизнь. Она к таким юным годам уже достигла колоссальных успехов, многие не могут такого достичь и в более взрослом возрасте. Она вправе сама выбирать, в каких проектах ей участвовать. Я не подхожу к ней с вопросами о планах, мне это неинтересно. Я хотел бы, чтобы она делала то, что ей приносит удовольствие. В спорте она уже и так всё и всем доказала", — приводит слова Ягудина РИА «Новости».

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