Боброва: не думаю, что у Загитовой возникнут проблемы совместить съёмки с тренировками

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Екатерина Боброва выразила мнение, что Алина Загитова при желании сможет совместить профессиональный спорт и участие в проекте «Ледниковый период» в качестве ведущей.

«Это очень здорово, что Алина Загитова вместе с Алексеем Ягудиным станут ведущими шоу «Ледниковый период», я очень рада, что Алина пробует себя в чём-то новом, тем более перед ней открывается сейчас множество дверей. Хочу сказать, что мало кто отказался бы быть ведущей на Первом канале, тем более такого блестящего шоу. Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы совместить съёмки на Первом канале с тренировочным процессом, если поставить себе такую цель, а у Алины характер чемпионский! Построить и распределить своё расписание так, чтобы съёмки не мешали тренировочному процессу в её силах, тем более они будут проходить лишь раз в неделю.

Конечно, совмещать и учебу в университете, и тренировочный процесс, и съёмки будет очень непросто, потребуется очень много сил. Но если Алина чувствует, что она это может, я хочу пожелать ей только удачи. Тем более что у нас перед глазами есть пример Нэйтана Чена, который выступает за США, учится в престижном университете и при этом завоевывает всевозможные титулы", — приводит слова Бобровой ТАСС.