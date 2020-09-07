Появились кадры совместной репетиции Загитовой и Ягудина для «Ледникового периода»

На странице телешоу «Ледниковый период» в «Инстаграме» появилось видео репетиции ведения проекта. В кадре приветствуют зрителей олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.

«У нас для вас новость — ведущими нового сезона проекта «Ледниковый период» стали Алексей Ягудин и Алина Загитова!



Это первый опыт Алины в такой роли, но своим опытом и советами ей будет помогать самый опытный ведущий, так что мы уверены, что это будет очень интересный сезон, ведь правда?» — подписали видео создатели телепроекта.

Видео можно посмотреть на странице «Ледникового периода» в «Инстаграме».

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Алина возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу в качестве ведущей стало поводом для разговоров о завершении карьеры Загитовой.