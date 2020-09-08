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Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых восстановила четверной сальхов

Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых восстановила четверной сальхов
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Победительница финала Кубка России и участница юниорского чемпионата мира российская фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, восстановила четверной сальхов. Команда Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео с тренировки, где Хромых исполняет прыжок.

Видео можно посмотреть на странице Team Tutberidze в «Инстаграме».

В минувшем сезоне Хромых уже исполняла четверной сальхов на тренировке. Фигуристка заявила его в произвольную программу на юниорском чемпионате мира — 2020, но исполнила с ошибкой. Ученица Тутберидзе пыталась прыгнуть четверной сальхов во время контрольных прокатов юниорской сборной России на базе в Новогорске в августе, но безуспешно. Спортсменка упала.

Ученица Этери Тутберидзе победила бывшую одногруппницу на первом турнире сезона
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