Боброва объяснила, почему волнуется перед «Ледниковым периодом», несмотря на победу на ОИ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Екатерина Боброва рассказала, почему испытывает волнение перед съёмками для шоу «Ледниковый период», несмотря на то что за плечами у неё три Олимпиады. Напомним, партнёром Бобровой по шоу станет певец Влад Соколовский.
«Друзья! Сегодня первый день съёмок «Ледникового периода»! И если вы думаете, что, пройдя три Олимпиады, я вообще не волнуюсь, то это совершенно не так!
Ты подходишь к Олимпиаде, уже откатав примерно 100 500 прокатов, пройдя около 7-10 соревнований, и у тебя есть достаточно чёткое понимание, на что ты способен. А тут ситуация совершенно другая! Партнёр катается около полутора месяцев, из которых две недели выпали из-за травмы…
Количество тренировок и прокатов всегда будет казаться недостаточным, ведь у нас жёсткий дедлайн подготовки — всего в неделю! Партнёр первый раз будет выходить на лёд перед судьями и под светом софитов (поверьте, это тоже непросто).
Да, Влад — артист, и он уже выступал и перед судьями, и перед прожекторами. Но сейчас он выходит на лёд, в свою незнакомую стихию!» — написала она в своём «инстаграме».
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