«Без макияжа Алина такая нежная-нежная...» Подписчики оценили фото Загитовой с сестрой

В «инстаграме» teamzagitova появилась фотография, на которой изображены олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова и её младшая сестра Сабина.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» команды Загитовой.
Пользователям понравилась свежая фотография Алины. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.
«Без макияжа Алина такая нежная-нежная...»
«Фарфоровая куколка».
«Что-то я прям вообще Алинку не сразу узнала».
«Красотули! Успехов, Алина, рада видеть всегда и везде».
18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.
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