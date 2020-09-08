Загитова и Медведева могли вдвоём вести «Ледниковый период». Евгения была не против

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о назначении олимпийской чемпионки Алины Загитовой соведущей Алексея Ягудина на шоу «Ледниковый период» Первого канала.

«Я в принципе знал это. Лучше бы они с Медведевой вели, конечно. Я знаю, что Медведева тоже рассматривалась на роль ведущей. Жалко, что они не вместе. Надо жить дружнее, так скажу. Можно было бы и вместе вести. Им сначала было предложено вместе вести. Кто отказался? Нет, Медведева не отказалась. Скажу так: по задумке организаторов. Что-то не срослось», — приводит слова Лайшева ТНВ.

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Алина возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу в качестве ведущей стало поводом для разговоров о завершении карьеры Загитовой.