Стало известно, кто из фигуристов пропустит контрольные прокаты в Новогорске

Две танцевальные пары и два одиночника не смогут принять участие в традиционных предсезонных контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые пройдут 12 и 13 сентября на арене «Мегаспорт», сообщает пресс-служба ФФККР.

Среди спортсменов, отсутствующих на контрольном сборе в Новогорске, чемпионы Европы и призёры чемпионата мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов, призёры чемпионатов Европы Александра Степанова/Иван Букин, чемпион Европы Дмитрий Алиев и серебряный призёр соревнований Артур Даниелян. Все они не приехали из-за травм.

Отметим, что двое из названных могут пропустить и Кубок России. Это Кацалапов, у которого проблемы со спиной, и Даниелян, восстанавливающийся после травмы голеностопа. Алиев и Степанова после сделанных уколов в ближайшее время вернутся к тренировкам.