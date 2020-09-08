Ирина Слуцкая: первую золотую медаль сразу проверила на зуб
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при, российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своих первых медалях.
«Моя первая победа. Несмотря на множество различных наград, я помню свою первую алюминиевую медаль на первенстве в городе Калинин в 1987 году. На ней была нарисована лодка из конька.
А когда я получила первую золотую медаль, сразу проверила на зуб: правда ли следы остаются. Скажу сразу, что правда», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
На соревнованиях в Калинине (ныне – Тверь) Слуцкая выступала в возрасте 8 лет.
Слуцкая вспомнила, что боялась исполнять программу, которая принесла ей серебро на ОИ-2002
- 8 сентября 2020
-
18:40
-
18:10
-
17:23
-
16:51
-
15:34
-
14:38
-
14:20
-
12:34
-
12:21
-
00:00
- 7 сентября 2020
-
23:29
-
23:04
-
22:42
-
22:17
-
19:49
-
19:41
-
19:17
-
18:34
-
16:34
-
13:40
-
13:21
-
10:30
- 6 сентября 2020
-
22:49
-
19:46
-
18:46
-
17:57
-
17:18
-
16:51
-
16:36
-
15:15
- 5 сентября 2020
-
22:50
-
20:38
-
20:09
-
10:29
- 4 сентября 2020
-
23:30
Партнерский контент