Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Ирина Слуцкая: первую золотую медаль сразу проверила на зуб

Ирина Слуцкая: первую золотую медаль сразу проверила на зуб
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при, российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своих первых медалях.

«Моя первая победа. Несмотря на множество различных наград, я помню свою первую алюминиевую медаль на первенстве в городе Калинин в 1987 году. На ней была нарисована лодка из конька.

А когда я получила первую золотую медаль, сразу проверила на зуб: правда ли следы остаются. Скажу сразу, что правда», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

На соревнованиях в Калинине (ныне – Тверь) Слуцкая выступала в возрасте 8 лет.

Слуцкая вспомнила, что боялась исполнять программу, которая принесла ей серебро на ОИ-2002
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020