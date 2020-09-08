Ирина Слуцкая: первую золотую медаль сразу проверила на зуб

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при, российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своих первых медалях.

«Моя первая победа. Несмотря на множество различных наград, я помню свою первую алюминиевую медаль на первенстве в городе Калинин в 1987 году. На ней была нарисована лодка из конька.



А когда я получила первую золотую медаль, сразу проверила на зуб: правда ли следы остаются. Скажу сразу, что правда», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

На соревнованиях в Калинине (ныне – Тверь) Слуцкая выступала в возрасте 8 лет.