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Татьяна Тарасова представила членов жюри «Ледникового периода»

Татьяна Тарасова представила членов жюри «Ледникового периода»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова представила членов жюри первого в сезоне выпуска телешоу «Ледниковый период». В судейскую коллегию, которую традиционно возглавляет Тарасова, вошли заслуженный тренер СССР и России, профессор Алексей Мишин, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева и певец Сергей Лазарев.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

Напомним, что ведущими нового сезона стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Участниками шоу стали пары: Надежда Михалкова/Максим Маринин, Татьяна Волосожар/Евгений Пронин, Елена Ильиных/Влад Топалов, Ольга Бузова/Дмитрий Соловьёв, Ирина Пегова/Алексей Тихонов и другие.

Стали известны имена всех участников шоу «Ледниковый период»
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