Татьяна Тарасова представила членов жюри «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова представила членов жюри первого в сезоне выпуска телешоу «Ледниковый период». В судейскую коллегию, которую традиционно возглавляет Тарасова, вошли заслуженный тренер СССР и России, профессор Алексей Мишин, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева и певец Сергей Лазарев.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

Напомним, что ведущими нового сезона стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Участниками шоу стали пары: Надежда Михалкова/Максим Маринин, Татьяна Волосожар/Евгений Пронин, Елена Ильиных/Влад Топалов, Ольга Бузова/Дмитрий Соловьёв, Ирина Пегова/Алексей Тихонов и другие.