Директор «Самбо-70» — о поступлении Загитовой в РАНХиГС: у неё там железный блат будет

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой не составит туда учиться в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Загитова поступила на факультет журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика». В списке зачисленных Алина оказалась на 113-м месте из 115. Спортсменка будет учиться платно, бюджетных мест на этом направлении нет. Стоимость обучения составляет 320 тыс. рублей в год.

«Загитова сейчас учится через дорогу от нас. Кстати, там я помогал открывать кафедру физкультуры. Меня часто приглашают председателем экзаменационной комиссии.

У неё там железный блат будет. Этот институт — наши друзья. Мы много лет сотрудничаем. Многие наши преподаватели и спортсмены учатся в этом вузе. Он нам как родной», — приводит слова Лайшева TNV.