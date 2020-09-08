Директор «Самбо-70» — о поступлении Загитовой в РАНХиГС: у неё там железный блат будет

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой не составит туда учиться в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Загитова поступила на факультет журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика». В списке зачисленных Алина оказалась на 113-м месте из 115. Спортсменка будет учиться платно, бюджетных мест на этом направлении нет. Стоимость обучения составляет 320 тыс. рублей в год.
«Загитова сейчас учится через дорогу от нас. Кстати, там я помогал открывать кафедру физкультуры. Меня часто приглашают председателем экзаменационной комиссии.
У неё там железный блат будет. Этот институт — наши друзья. Мы много лет сотрудничаем. Многие наши преподаватели и спортсмены учатся в этом вузе. Он нам как родной», — приводит слова Лайшева TNV.
- 8 сентября 2020
-
21:27
-
21:17
-
19:46
-
18:40
-
18:10
-
17:23
-
16:51
-
15:34
-
14:38
-
14:20
-
12:34
-
12:21
-
00:00
- 7 сентября 2020
-
23:29
-
23:04
-
22:42
-
22:17
-
19:49
-
19:41
-
19:17
-
18:34
-
16:34
-
13:40
-
13:21
-
10:30
- 6 сентября 2020
-
22:49
-
19:46
-
18:46
-
17:57
-
17:18
-
16:51
-
16:36
-
15:15
- 5 сентября 2020
-
22:50
-
20:38