«В очках? Или без очков?» Татьяна Навка выбрала образ для «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка попросила у подписчиков помощи в выборе образа для участия в «Ледниковом периоде». В сезоне-2020 Навка не будет выступать на льду, а войдёт в состав жюри.
«Ледниковый период – 2020. Я в жюри! Пробую новую роль. Сразу говорю, что сложно и непривычно. Иногда так и хочется выскочить на лёд и откатать с участниками, но нет, надо держаться и быть профессионалом. Нас ждёт отличный новый сезон. Ну что ж, поехали!
PS. Новое амплуа — новый образ — новая я! Чёрные очки добавляют нотку строгости и элегантности к розовому костюму. Правда, это на мой взгляд, а вы как считаете?» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
«Ну что, в очках? Или без очков?» — говорит спортсменка в видеоролике.
Видео можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
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