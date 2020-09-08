«Алина, ты умница! Горжусь тобой!» Исинбаева сфотографировалась с Загитовой

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» опубликовала фото с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Фото было сделано во время съёмок телешоу «Ледниковый период», которое Загитова ведёт вместе с Алексеем Ягудиным. Исинбаева входит в состав жюри.

«С обоятельной, привлекательной, такой юной, хрупкой, но с сильной волей и полной уверенностью в себе. Алина, ты умница! Горжусь тобой!» — подписала фото Исинбаева.

Фото: «Инстаграм» Елены Исинбаевой

Участниками шоу «Ледниковый период стали пары: Надежда Михалкова/Максим Маринин, Татьяна Волосожар/Евгений Пронин, Елена Ильиных/Влад Топалов, Ольга Бузова/Дмитрий Соловьёв, Ирина Пегова/Алексей Тихонов и другие.