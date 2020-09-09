Алина Загитова показала фото с четырёхлетней дочкой Алексея Ягудина

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова сфотографировалась с четырёхлетней Мишель Ягудиной, дочерью олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина. Снимок сделан вчера, 8 сентября, в первый день съёмок телешоу «Ледниковый период», где Загитова и Ягудин выступают в качестве ведущих.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» команды Алины Загитовой.

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Алина возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу в качестве ведущей стало поводом для разговоров о завершении карьеры Загитовой.