Директор «Самбо-70»: «Ледниковый период» в юном возрасте – это эксплуатация детского труда

Ренат Лайшев, директор центра спорта и образования «Самбо-70», поделился мнением относительно участия юных фигуристок в различных рекламных кампаниях и таких шоу, как «Ледниковый период».
«Здесь всё обусловлено в основном экономической составляющей. В столь юном возрасте эти девочки уже востребованы, хотя по закону, можно сказать, им ещё нельзя работать. А они уже эксплуатируются различными рекламными кампаниями или структурами вроде «Ледникового периода». В принципе это эксплуатация детского труда.
Даже когда детей снимают в кино, то есть некоторые ограничения, даже несмотря на позицию родителей. Понимаете, с педагогической точки зрения ранние и большие финансы тоже не есть здорово. А родители заинтересованы эксплуатировать своего ребёнка, который уже приносит такие деньги», — приводятся его слова на сайте телекомпании «Новый век».
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