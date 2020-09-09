Коган: испытываем грусть от решения Загитовой. У неё очень интересная короткая программа

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов национальной сборной.

«Мы должны с пониманием относиться к решениям нашей олимпийской чемпионки. Конечно, жалко, что она не выступает. У неё есть очень интересная короткая программа. По крайней мере я сужу по тому, что я видел. Поэтому испытываем спортивную грусть из-за этого решения — сняться с контрольных прокатов», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Алина возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу в качестве ведущей стало поводом для разговоров о завершении карьеры Загитовой.