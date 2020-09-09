Авербух отреагировал на решение Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России

Бывший фигурист, а ныне хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал решение олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России, которые пройдут 12-13 сентября.

«Не очень понимаю ажиотажа вокруг этого события. Алина Загитова официально заявляла о том, что приостанавливает карьеру, ещё в прошлом году. Мне кажется, тогда всё было ясно, а официального заявления от неё о том, что карьеру она возобновляет, я не слышал. Да, нам всем этого хочется, она поддерживает форму, но не надо выдавать желаемое за действительное. У Алины очень честная позиция», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.