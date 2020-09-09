Ягудин: наплевать, с какими баллами поступила Загитова! Она учится, а кто-то пьёт

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал решение Алины Загитовой приостановить карьеру и поступить в университет.

«Все говорят про то, с какими баллами она поступила. Да наплевать какие баллы! Она учится, а кто-то пьёт и ничего не делает! Когда мы с ней виделись в Останкино, то речь пошла о какой-то статье. Она сказала: «Пишут что попало, а я специально пошла учиться, чтобы писать в другом стиле!»



Здесь применима гениальная фраза Аршавина, за которую его почему-то гнобили: «Ваши ожидания – это ваши проблемы». Она никому ничего не должна, это мы ей просто должны сказать спасибо за то, что она уже сделала! У неё есть полный комплект: Европа, мир, Россия, Олимпиада. Всё, дальше она может делать то, что хочет! В этом направлении мы и я её всячески поддерживаем, жизнь у Алины только начинается», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.