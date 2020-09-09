Авербух: решение Загитовой сняться с прокатов сборной не связано с «Ледниковым периодом»

Бывший фигурист, а ныне хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал решение Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России.

«То, что она не учавствует в прокатах, не закрывает ей дорогу в этот сезон. Но объективно, она и не говорила, что начала подготовку к этому сезону. Я рад, что Алина примет участие в проекте «Ледниковый период», приглашение она получила от руководства Первого канала. Решение по тому, кто будет его вести, принимает руководство. Безусловно, Алина украшает проект, но если бы она приняла решение продолжить карьеру, то могу сказать: ведущий занят в проекте четыре раза в месяц. Это всего лишь один раз в неделю. Так что её решение сняться с контрольных прокатов не связано с «Ледниковым периодом», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.