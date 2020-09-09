Жулин: то, что Загитова объявила о снятии в последний момент, — не совсем правильно

Двукратный призёр Олимпийских игр, ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой не принимать участия в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 12–13 сентября.

«Не удивлен, понял это, еще когда она согласилась участвовать в «Ледниковом периоде". Наверное, он для нее более приоритетный. Считаю ли, что она пропустит сезон? Да.



То, что она объявила об этом в последний момент, наверное, не совсем правильно. Нужно как-то заранее. Всё равно там будет на кого посмотреть, но это потеря, когда такое имя не участвует. Это плохо для зрителей, что ее не будет», — приводит слова специалиста Sport24.