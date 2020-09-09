Жулин: то, что Загитова объявила о снятии в последний момент, — не совсем правильно
Двукратный призёр Олимпийских игр, ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой не принимать участия в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 12–13 сентября.
«Не удивлен, понял это, еще когда она согласилась участвовать в «Ледниковом периоде". Наверное, он для нее более приоритетный. Считаю ли, что она пропустит сезон? Да.
То, что она объявила об этом в последний момент, наверное, не совсем правильно. Нужно как-то заранее. Всё равно там будет на кого посмотреть, но это потеря, когда такое имя не участвует. Это плохо для зрителей, что ее не будет», — приводит слова специалиста Sport24.
Авербух: решение Загитовой сняться с прокатов сборной не связано с «Ледниковым периодом»
- 9 сентября 2020
-
23:51
-
23:23
-
22:52
-
21:49
-
21:00
-
19:17
-
18:18
-
18:16
-
18:14
-
18:01
-
17:44
-
17:42
-
17:26
-
17:20
-
17:08
-
16:39
-
12:30
-
11:18
-
10:30
-
09:19
- 8 сентября 2020
-
23:58
-
21:27
-
21:17
-
19:46
-
18:40
-
18:10
-
17:23
-
16:51
-
15:34
-
14:38
-
14:20
-
12:34
-
12:21
-
00:00
- 7 сентября 2020
-
23:29
Партнерский контент