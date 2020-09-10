«Умеет Евгения красиво войти в нашу грешную жизнь». Подписчики — о новом фото Медведевой
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» новую фотографию. На фото спортсменка, одетая в деловой костюм, сидит на парапете у клумбы.
«В день, когда была сделана эта фотография, было солнечно», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Вот как отреагировали подписчики спортсменки на её пост.
«Наша красавица и гордость».
«Женя, так классно, что радуешь нас своими фотками так часто. Ждём тебя на открытых прокатах. Любим».
«Умеет Евгения Армановна красиво войти в нашу грешную жизнь. Женя, удачи на прокатах! Очень болеем за тебя».
«Просто отвал всего».
«Шикарная, как обычно».
«Милахи!» Подписчики оценили утреннее фото Евгении Медведевой с собакой
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