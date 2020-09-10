«Умеет Евгения красиво войти в нашу грешную жизнь». Подписчики — о новом фото Медведевой

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» новую фотографию. На фото спортсменка, одетая в деловой костюм, сидит на парапете у клумбы.

«В день, когда была сделана эта фотография, было солнечно», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Вот как отреагировали подписчики спортсменки на её пост.

«Наша красавица и гордость».

«Женя, так классно, что радуешь нас своими фотками так часто. Ждём тебя на открытых прокатах. Любим».

«Умеет Евгения Армановна красиво войти в нашу грешную жизнь. Женя, удачи на прокатах! Очень болеем за тебя».

«Просто отвал всего».

«Шикарная, как обычно».