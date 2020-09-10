Ягудин предложил Загитовой перейти на «ты». Она отказалась

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин предложил олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании Алине Загитовой перейти на «ты», но она отказалась. Напомним, Ягудин и Загитова являются ведущими очередного сезона телешоу «Ледниковый период».
«Из всех участников Алина знала, может, двух-трёх человек. Она и со мной до сих пор на «вы». Говорю ей: хватит уже, давай на «ты». А она: нет, не могу, я так воспитана. И все мы для неё на «вы».
Разница между Загитовой, которая была на пробах в «Останкино», и той, которую мы увидели на съёмках сегодня, — это космос. Конечно, мы пытались помочь, но Алина сделала всё, чтобы облегчить нам сегодняшнюю жизнь и ускорить процесс. Она пришла подготовленной, и всё закончилось достаточно быстро», — цитирует Ягудина Sport24.
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