Ирина Роднина предложила вывести Алину Загитову из сборной России из-за снятия с прокатов

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на поступок чемпионки ОИ-2018 Алины Загитовой, которая снялась с контрольных прокатов сборной России в связи с участием в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей.

По мнению Родниной, Загитовой нужно было объяснить снятие поступлением на первый курс университета. Она добавила, что такое решение Алины должно стать причиной её исключения из сборной России.

«Девушка сделала свой выбор в пользу шоу. Это такой коммерческий подход – ведь на прокаты придут несколько сот человек, и начнутся пересуды о её форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учёбой.

Загитова далеко не уникальна. Любой спортсмен сборной России имеет индивидуальный график, на него влияет здоровье и множество факторов, в том числе шоу. Но, раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России. Пусть берёт академический отпуск, например.

Но здесь вопрос не к Алине, у неё свой понятный интерес. Вопрос к работодателю, федерации и в какой-то мере – к тренерскому штабу. Если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время её исправлять», — цитирует Роднину «Спорт-экспресс».